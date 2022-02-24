Победы юных «наследников Ползунова» на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников

По итогам регионального этапа олимпиады 23 учащихся Центра «Наследники Ползунова» вошли в число победителей и призеров Фото: из архива компании

Учащиеся Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» стали победителями и призёрами в естественно-математическом блоке дисциплин регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022 году. Некоторых из них ожидает участие в финале ВсОШ, победители и призеры которого получают право поступить в любой вуз страны без вступительных испытаний.

По итогам регионального этапа олимпиады 23 учащихся Центра «Наследники Ползунова», созданного при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, вошли в число победителей и призеров по предметам: «Физика», «Химия», «Астрономия», «Информатика» и «Математика».

В краевом туре ВсОШ по физике победителями стали Егор Кривощеков (8 класс) и Егор Юров (9 класс), призовые места заняли Илья Борисов (7 класс), Андрей Паршуков (7 класс), Станислав Касплер (8 класс), Анастасия Сизикова (8 класс), Иван Осокин (9 класс), Лилея Мельникова (9 класс), Мария Едакина (9 класс), Ярослав Гриценко (9 класс), Яромир Казаков (9 класс), Илья Коробков (10 класс), Арина Вольф (10 класс), Семен Черепанов (11 класс), Александр Глазунов (11 класс) и Андрей Кухленко (11 класс).

«В олимпиадах участвую давно, но только благодаря углубленным знаниям, полученным в Центре «Наследники Ползунова», я становлюсь второй год подряд победителем регионального этапа ВсОШ по физике. Мне всегда доставляет удовольствие участие в олимпиадах и различных конкурсах; задания в них достаточно сложные и интересные, но самое приятное – быть в числе первых, – поделился своими впечатлениями об олимпиаде Егор Юров. - Хочу сказать большое спасибо преподавателям Центра «Наследники Ползунова» и Благотворительному фонду Андрея Мельниченко за огромную работу по поддержке талантливых детей в нашем регионе и созданию условий для нашего роста. Знания, которые дают в Центре, помогают мне при решении самых сложных задач».

Егор Юров (9 класс), кроме победы в олимпиаде по физике, стал призером регионального этапа и в других дисциплинах – математике и астрономии. А Семен Иванов (8 класс), еще один «наследник Ползунова», одержал победу, разделив титул победителя в турнире по математике с одногруппником Егором Кривощековым (8 класс).

«Попасть в Центр «Наследники Ползунова» – это событие как для ребенка, так и родителей. Преподаватели не только дают качественные знания, но и помогают ребятам достигать отличных результатов. При этом педагоги подпитывают интерес к точным наукам, развивают мотивацию. Дети идут на занятия с удовольствием, что, безусловно, тоже сказывается на результате. Большое спасибо Фонду Андрея Мельниченко и преподавателям Центра за то, что открывают детям возможности и перспективы для роста и дальнейших достижений в будущем», - выразил благодарность от лица родителей Анатолий Кривощеков, отец Егора, ставшего победителем краевого тура ВсОШ по двум предметам - физике и математике.

В число победителей регионального этапа олимпиады по математике также вошли учащиеся Центра Денис Литвинов (9 класс) и Евгений Эндека (10 класс), призерами стали Андрей Хныкин (8 класс), Захар Доронин (9 класс) и Илья Коробков (10 класс).

Среди юных информатиков призовые места заняли Евгений Эндека (10 класс) и Данил Горелов (11 класс), а победителем среди учащихся 9 классов стал Семен Иванов (8 класс).

Набрав максимальное количество баллов в турнире по астрономии в своей возрастной группе, победу одержал учащийся барнаульского образовательного центра Фонда Андрея Мельниченко Яромир Казаков (9 класс).

Не менее успешным для «наследников Ползунова» стал региональный этап ВсОШ по химии. В число призеров вошли Иван Мурыгин (9 класс) и Андрей Лукианенко (10 класс).

«От всей души поздравляем ребят, ставших призерами и победителями перечисленных турниров ВсОШ, - сказал Юрий Шенкнехт, директор ЦДНИТТ «Наследники Ползунова», – и желаем им дальнейших успехов, новых достижений в олимпиадах и конкурсах!»

С такими отличными результатами завершили региональный этап Всероссийской олимпиады школьников учащиеся ЦДНИТТ «Наследники Ползунова». Впереди у ребят волнительный момент – определение того, кто же из числа победителей будет представлять свой край и Центр на заключительном этапе ВсОШ.