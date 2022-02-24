Жительница Барнаула скачала приложение и лишилась больше 500 тысяч рублей

По факту мошенничества возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

51-летняя жительница Барнаула установила приложение и стала жертвой мошенников. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, она потеряла больше полумиллиона рублей.

По словам потерпевшей, ей позвонила неизвестная девушка и представилась следователем. Мошенница даже прислала фотографию якобы своего удостоверения.

- Она сообщила, что сейчас по банковским счетам женщины происходят мошеннические действия и для того, чтобы их предотвратить, потерпевшей необходимо проделать определенные действия. Затем в разговор вступила якобы сотрудница банка и потребовала установить двойную защиту. Для этого нужно было скачать приложение на телефон, - отметили в полиции.

Женщина скачала программу, а потом ей стали приходит оповещения о списании денег и операциях со счетами. Горожанка лишилась более 500 тысяч рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело.