Алтайский министр разъяснил порядок восстановления леса в Барнауле

Ежегодно восстановительные работы проводят на территории в 7,2 тысячи гектаров Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Стрелковский рассказал, что восстанавливать лес после вырубки в нагорной части Барнаула придется властям города. Такое заявление он сделал во время интернет-форума на сайте регионального правительства.

- Вырубка деревьев произошла на территории земель населенных пунктов. Лесовосстановление относится к компетенции администрации города. Управление лесами Минприроды Алтайского края занимается лесовосстановительными мероприятиями на землях гослесфонда, - подчеркнул министр.

Также он добавил, что ежегодно восстановительные работы проводят на территории в 7,2 тысячи гектаров, на 3,5 из которых высаживают новые лесные культуры.