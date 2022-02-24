Жители Алтайского края старше 45 лет столкнулись с трудностями при трудоустройстве

Половина из них столкнулись с вакансиями, где предлагают недостойную зарплату Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае люди старше 45 лет рассказали о проблеме трудоустройства. Как сообщает “Бийский рабочий” со ссылкой на исследовательский центр Зарплата.ру, с трудностями столкнулись 90% опрошенных.

Половина из респондентов столкнулись с вакансиями, где предлагают недостойную зарплату, 19% пожаловались на сложности с трудоустройством по специальности. Кроме того, некоторые предлагаемые вакансии имеют тяжелые условия труда.

- Опрошенные в возрасте от 45 лет отметили и свои преимущества по сравнению с молодыми кандидатами, как правило, они называют ценный опыт и багаж знаний - 51%, более ответственный подход к работе - 13%, заинтересованность в долгосрочной занятости - 11%, возможность стать наставником - 7%, адекватные зарплатные ожидания - 5%, - отмечает издание.

Как считают участники опроса, проще всего в этом возрасте устроиться на работу в сферах образования, услуг, рабочего персонала, бухгалтерии и продаж.