Прямой рейс из Барнаула до Таджикистана запускают с конца марта

Авиакомпания «Уральские авиалинии» будет выполнять рейсы по средам Фото: Олег УКЛАДОВ

С 30 марта из Барнаула начнут летать самолеты до Таджикистана. Прямой рейс будет осуществляться по маршруту Худжанд - Барнаул - Худжанд, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» будет выполнять рейсы по средам на комфортабельном воздушном судне Airbus A320. Самолет будет вылетать из Худжанда в 7:00, приземляться в Барнауле - в 11:50. Из столицы Алтайского края пассажиры отправятся в 15:50, а прибудут в Худжанд - в 16:40.

Пассажирам стоит учитывать, что на международных маршрутах действуют особые ограничения и правила въезда.