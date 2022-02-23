Главой Первомайского района стала Юлия Фролова

За добросовестный труд Юлия Аркадьевна неоднократно награждалась наградами Первомайского района и Алтайского края

В Первомайском районе избрали нового главу. Им стала Юлия Фролова 1967 года рождения, сообщается на сайте краевого правительства.

- 22 февраля состоялась сессия Первомайского районного собрания депутатов, на которой по итогам проведенного конкурса главой муниципального образования большинством голосов от установленной численности депутатов избрана Юлия Аркадьевна Фролова, - говорится в релизе.

Ранее Фролова возглавляла филиал Алтайского транспортного техникума, была депутатом АКЗС. Она будет занимать это кресло в течение пяти лет.