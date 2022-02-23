На Алтае мужчина напал с ножом на полицейского

Нарушителя скрутили и доставили в отделение полиции
Фото: СУ СК по Республике Алтай
В Горно-Алтайске пьяный мужчина пытался напасть с ножом на сотрудника полиции. Это произошло 6 февраля, сообщает региональное управление следственного комитете, которое возбудило по факту уголовное дело.
- Оперативник приехал проверить сообщение в один из жилых домов по улице Серова. В ходе разбирательства 44-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения беспричинно схватил в руки нож, с которым стал двигаться в направлении полицейского, демонстрируя готовность его применения, - рассказали в ведомстве.
Нарушителя скрутили и доставили в отделение полиции. Сейчас идет разбирательство.