Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье23 февраля 2022 8:01

На Алтае за сутки зарегистрировали 3,4 тыс. заболевших ковидом

В регионе скончались 23 человека
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
В настоящее время в больница находятся 2811 человек

В настоящее время в больница находятся 2811 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 3,4 тыс. новых случаев заболевания ковидом. Данные на 23 февраля сообщает оперативный штаб по коронавируса.

- За минувшие сутки в крае зарегистрировано 3493 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией, - говорится в сводке.

В настоящее время в больницах находятся 2811 человек. Из них в тяжелом состоянии 508 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 184 человека. За минувшие сутки в крае скончались 23 человека.