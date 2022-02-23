На Алтае за сутки зарегистрировали 3,4 тыс. заболевших ковидом

В настоящее время в больница находятся 2811 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 3,4 тыс. новых случаев заболевания ковидом. Данные на 23 февраля сообщает оперативный штаб по коронавируса.

- За минувшие сутки в крае зарегистрировано 3493 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией, - говорится в сводке.

В настоящее время в больницах находятся 2811 человек. Из них в тяжелом состоянии 508 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 184 человека. За минувшие сутки в крае скончались 23 человека.