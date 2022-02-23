На Алтае убившего женщину подростка признали невменяемым

Дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 15-летнего подростка, который убил 38-летнюю женщину, признали невменяемым и хотят отправить на принудительное лечение, сообщает краевой следственный комитет.

- 11 декабря 2021 года несовершеннолетний, имеющий психическое заболевание, распивал спиртные напитки в компании знакомых в одном сел Баевского района. В ходе застолья между гостем и хозяйкой дома произошла ссора по незначительному поводу. В результате обвиняемый, взяв сначала кухонный нож, а затем гвоздодер нанес знакомой не менее 14 ударов в область шеи и лица, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту возбудили дело по статье об убийстве, но экспертиза установила, что школьник — не был вменяем. В связи с этим ему нельзя назначить наказание, однако суд может назначить ему меры медхарарактера.