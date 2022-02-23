В Алтайском крае 40 километров Чуйского тракта расширят до четырех полос

Половину запланированного объема выполнят уже в текущем году Фото: Яндекс. Карты

В Алтайском крае продолжают расширять Чуйский тракт, до конца 2023 года дорогу планируют расширить до 4 полос на участке в 40 километров. Половину запланированного объема выполнят уже в текущем году, сообщили в Упрдоре «Алтай».

- Речь идет об участке в Тальменском районе, от границы с Новосибирской областью в сторону Барнаула (км 135 – км 143). Встречные потоки разделят барьерным ограждением, для съезда к объекту дорожного сервиса организуют разворотные петли с переходно-скоростными полосами, - рассказали в ведомстве.

По аналогичному принципу планируется обустройство участка в Первомайском районе возле садоводческого товарищества «Огоньки» и в Косихинском – от поворота на райцентр в сторону Бийска. В этом году введут два объекта в Тальменском районе — у поселка Красный Боец, а также у села Озёрки и одноименной станции. Еще два – на маршруте от Барнаула к Республике Алтай: после развязки возле Новоалтайска и перед Бийском.