Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 февраля 2022 3:51

В Барнауле жители пожаловались на намерзший на крыше лед

Наледь заметили на здании по ул.Чкалова
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Видимо для обозначения опасности в начале и в конце дома на столбах повесили знаки

Видимо для обозначения опасности в начале и в конце дома на столбах повесили знаки

Фото: со страницы vk.com/incident_brn

Жители Барнаула пожаловались на образовавшийся на крыше лед по улице Чкалова, 54,ю который может упасть на головы прохожим, говорится в паблике «Барнаул22».

- С крыши дома по сползают приличные такие пласты льда, - говорится в сообщении.

Видимо для обозначения опасности в начале и в конце дома на столбах повесили знаки, ограничивающий проход для пешеходов. Но в паблике отмечают, что пешеходы не обращают на них внимания.