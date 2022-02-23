В Барнауле жители пожаловались на намерзший на крыше лед

Видимо для обозначения опасности в начале и в конце дома на столбах повесили знаки Фото: со страницы vk.com/incident_brn

Жители Барнаула пожаловались на образовавшийся на крыше лед по улице Чкалова, 54,ю который может упасть на головы прохожим, говорится в паблике «Барнаул22».

- С крыши дома по сползают приличные такие пласты льда, - говорится в сообщении.

Видимо для обозначения опасности в начале и в конце дома на столбах повесили знаки, ограничивающий проход для пешеходов. Но в паблике отмечают, что пешеходы не обращают на них внимания.