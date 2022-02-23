В Чарышском районе введен режим повышенной готовности

В ближайшее время начнется потепление. Фото: Минприроды края

В Чарышском районе ввели режим повышенной готовности в связи с риском затопления населенных пунктов талыми водами, сообщают «Вести22»

- Последние три недели в Чарышском стояла морозная погода,низкая температура привела к перемерзанию малых рек и образованию наледи, - пишет издание.

В ближайшее время начнется потепление и талая вода пойдет со склонов вниз, но из-за перемершего русла ей некуда уходить. Сейчас пытаются устранить преграды на пути талой воды - техника пилит лед на малых реках в райцентре.Такие же работы запланированы в других селах.