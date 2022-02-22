Алтай-Кокс отметит День защитника Отечества

Алтай-Кокс в честь Дня защитника Отечества проводит развлекательные мероприятия Фото: из архива компании

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) в честь Дня защитника Отечества проводит развлекательные мероприятия – лыжный турнир, радиоэфир и тематическую викторину.

22 февраля в столовых предприятия женсовет Алтай-Кокса проводит среди мужчин праздничную викторину.

22 и 23 февраля по корпоративному радио в течение нескольких часов прозвучат поздравления от женщин завода и профсоюза.

23 февраля на стадионе «Юность» пройдет традиционный открытый краевой турнир по лыжным гонкам памяти первого директора завода Александра Котовича. Соревнования пройдут с учетом профилактических санитарно-противоэпидемических мероприятий.

- На Алтай-Коксе трудятся 75 участников боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, других «горячих» точках. Коллеги были и остаются достойным примером для нас. Многие из них – постоянные участники заводской спартакиады, региональных и всероссийских соревнований. Они ведут общественную работу, занимаются военно-патриотическим воспитанием подростков, - отметил начальник управления по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса Вячеслав Моломин.