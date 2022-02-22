Алтайские лаборатории не снижают цен на ПЦР-тестирование

Тенденция на снижение отмечена в целом ряде регионов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае лаборатории не снижают цен на ПЦР-тестирование, несмотря на такую тенденцию в других городах. Но при этом стоимость в крае – одна из самых низких по Сибири, сообщает ОНФ.

- Тенденция на снижение отмечена в целом ряде регионов. Например, в Якутии и Москве лаборатории за последние три недели снизили цены больше чем на 500 руб. Они были одними из самых высоких в стране, - говорится на сайте народного фронта.

В Алтайском крае средняя стоимость теста с учетом забора биоматериала составляет 1460 руб. В Барнауле исследование обойдется дороже всего – в 1825 рублей. Дороже всего сделать тест в Кузбассе – за это придется заплатить 2600 рублей.