Барнаульцев приглашают ознакомиться с алтайскими ремесленниками

Вход на выставку свободный Фото: предоставлено организаторами

В четверг, 24 февраля, в Алтайском государственном Доме народного творчества состоится открытие выставочного зала, в котором можно будет ознакомиться с местными ремесленниками и не только.

Организаторы намерены провести целый ряд мероприятий в рамках Года культурного наследия народов России.

- Для жителей и гостей города Барнаула будут организованы различные тематические выставки из частных коллекций народных мастеров, мастеров-ремесленников Алтайского края. Экскурсии и лекции познакомят с историей традиционных культур разных народов, историей ремесел, - рассказывают организаторы.

Кроме того запланированы мастер-классы, концерты и творческие вечера. Первая выставка – «Территория мастерства». На ней представят работы народных мастеров края: изделия из бересты, лозы, рогоза, резьба по дереву и т.д.

Открытие выставочного зала состоится в 14 часов по адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, 41. Выставка будет работать до 25 марта. Вход свободный.