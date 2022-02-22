Назначен новый генеральный директор завода Алтай-Кокс Группы НЛМК

Вадим Валяс пришел на Алтай-Кокс в 1990 году Фото: из архива компании

Группа НЛМК объявляет о назначении нового генерального директора завода Алтай-Кокс.

Генеральным директором с 1 марта станет Вадим Валяс, ранее занимавший должность директора по производству. Он сконцентрируется на дальнейшем повышении операционной эффективности предприятия и развитии технологий коксохимического производства.

Ранее должность генерального директора Алтай-Кокс занимал Павел Лизогуб, который покидает Группу НЛМК.

«Я благодарю Павла Лизогуба за работу по развитию завода и коксохимического направления компании. Под его руководством Алтай-Кокс стал одним из самых эффективных коксохимических предприятий страны: реализована инновационная технология трамбования угольной шихты, внедрена Производственная система НЛМК, оптимизирована себестоимость важнейшего сырья для металлургического производства при сохранении необходимого уровня качества. Вадиму Валясу я желаю успеха в решении стратегических задач развития предприятия», - прокомментировал президент Группы НЛМК Григорий Федоришин.

Биография Вадима Валяса

Вадим Валяс пришел на Алтай-Кокс в 1990 году. В 2002 году назначен начальником производственного отдела. С 2008 года занимал должность директора по производству завода.

Вадим окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Химическая технология твердого топлива и углеродистых материалов», Алтайский государственный университет по направлениям «Антикризисное управление» и «Экономика и управление бизнесом».