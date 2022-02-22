Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 6:49

Два жителя Заринска отправились за решетку за сбыт мефедрона

Они решили стать оптовиками, но схема не сработала
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
У группы изъяли наркотики

У группы изъяли наркотики

Двух жителей Заринска отправили за решетку за покушение на сбыт крупной партии мефедрона, сообщает краевое управление ФСБ.

- Летом 2021 года ранее неоднократно судимые жители Заринска договорились устроиться в качестве курьеров-закладчиков в незаконный интернет-магазин, специализирующийся на продаже наркотиков, - рассказали в пресс-службе.

Они должны были разделить партию на мелкие закладки и раскидать по городу. Их взяли, когда они прибыли к тайнику, экеспертиза установила размер – 238 грамм. ВА итоге суд назначил им 8,6 и 8,7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.