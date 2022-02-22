Два жителя Заринска отправились за решетку за сбыт мефедрона

У группы изъяли наркотики

Двух жителей Заринска отправили за решетку за покушение на сбыт крупной партии мефедрона, сообщает краевое управление ФСБ.

- Летом 2021 года ранее неоднократно судимые жители Заринска договорились устроиться в качестве курьеров-закладчиков в незаконный интернет-магазин, специализирующийся на продаже наркотиков, - рассказали в пресс-службе.

Они должны были разделить партию на мелкие закладки и раскидать по городу. Их взяли, когда они прибыли к тайнику, экеспертиза установила размер – 238 грамм. ВА итоге суд назначил им 8,6 и 8,7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.