На Алтае полицейские нашли похищенную коробку передач и редуктор

Жулик находится под подпиской Фото: Олег УКЛАДОВ

В селе Кулунда воры проломили кирпичную стену в гараже и похитили коробку передач и редуктор от ГАЗ-51, пишет краевое управление МВД.

- Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в хищении и задержали его. Им оказался местный житель 1975 года рождения, который сознался в содеянном. Похищенное имущество изъять не удалось, так как оно было реализовано, - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье о краже. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.