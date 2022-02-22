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Общество22 февраля 2022 5:40

На Алтае полицейские нашли похищенную коробку передач и редуктор

Воры проломили кирпичную кладку в стене
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Жулик находится под подпиской

Жулик находится под подпиской

Фото: Олег УКЛАДОВ

В селе Кулунда воры проломили кирпичную стену в гараже и похитили коробку передач и редуктор от ГАЗ-51, пишет краевое управление МВД.

- Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в хищении и задержали его. Им оказался местный житель 1975 года рождения, который сознался в содеянном. Похищенное имущество изъять не удалось, так как оно было реализовано, - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье о краже. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.