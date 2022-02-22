В Барнауле реконструируют брошенное здание на Пролетарской

Сейчас здание передано в краевую собственность, собственнику должны выплатить в размере 22 млн рублей Фото: ПОЛИТСИБРУ

В Барнауле реконструируют офисное здание на Пролетарской, 89, которое простаивает уже почти 8 лет. На разработку проекта выделят порядка 6 млн рублей из краевого бюджета, пишет Толк.

- Этот бизнес-центр известен тем, что участок в 681 кв. метр для его строительства незаконно без аукциона выделил бывший мэр Игорь Савинцев. В 2014 году здесь появилось здание площадью 1,5 тыс. кв. метров с тремя основными этажами и одним цокольным, - сообщает издание.

Сейчас здание передано в краевую собственность, собственнику должны выплатить в размере 22 млн рублей.