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Общество22 февраля 2022 4:01

В Барнауле реконструируют брошенное здание на Пролетарской

Землю под бизнес-центр незаконно выделил экс-мэр Савинцев
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Сейчас здание передано в краевую собственность, собственнику должны выплатить в размере 22 млн рублей

Сейчас здание передано в краевую собственность, собственнику должны выплатить в размере 22 млн рублей

Фото: ПОЛИТСИБРУ

В Барнауле реконструируют офисное здание на Пролетарской, 89, которое простаивает уже почти 8 лет. На разработку проекта выделят порядка 6 млн рублей из краевого бюджета, пишет Толк.

- Этот бизнес-центр известен тем, что участок в 681 кв. метр для его строительства незаконно без аукциона выделил бывший мэр Игорь Савинцев. В 2014 году здесь появилось здание площадью 1,5 тыс. кв. метров с тремя основными этажами и одним цокольным, - сообщает издание.

Сейчас здание передано в краевую собственность, собственнику должны выплатить в размере 22 млн рублей.