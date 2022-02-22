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Происшествия22 февраля 2022 2:55

В Заринске мужчина набросился с ножом на прохожего за отказ дать ему телефон

Потерпевший выжил, а на нападавшего возбудили уголовное дело
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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На нападавшего завели уголовное дело по статье о покушении на убийство

На нападавшего завели уголовное дело по статье о покушении на убийство

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Заринске 27-летний житель напал с ножом на прохожего за то, что он не дал ему свои телефон позвонить. Это произошло еще в ноябре 2021 года, сейчас дело направлено в суд, пишет краевой Следком.

- Злоумышленник повалил потерпевшего на землю и из хулиганских побуждений стал наносить удары ножом. Довести преступный умысел до конца ему не удалось – прохожие пресекли действия обвиняемого, а потерпевшему вовремя была оказана медицинская помощь, - рассказали в пресс-службе.

На нападавшего завели уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).