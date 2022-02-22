На Алтае возбудили дело после нападения на полицейского

К селянину пришли с обыском по делу о незаконной охоте Фото: Олег УКЛАДОВ

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения 21 февраля на полицейского в селе Камышенка. Сотрудники пришли с обыском по делу о незаконной охоте — в ответ хозяин дома напал на них, пишет ведомство.

- Подозреваемый применил насилие в отношении стража порядка – нанес удар отверткой в область грудной клетки, а также удары ногой и руками в область его лица и головы, - рассказали в ведомстве

Сотрудник полиции был вынужден открыть огонь. Он выстрелил нападавшему в ногу, его сразу госпитализировали и оказали помощь. Нападавший не успел причинить серьезного вреда полицейскому. Сейчас СК расследует дело в отношении 45-летнего мужчины по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).