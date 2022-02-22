Прокуратура запросила 12 лет колонии для участника драки на Старом базаре

Процессс перещел в стадию прений Фото: Олег УКЛАДОВ

Судебный процесс по делу о драке на Старом базаре, где в результате скончался Павел Рохлов, перешел в стадию прений. Прокуратура запросила для боксера Михаила Старцева 12 лет лишения свободы, сообщает Амик.

- Прокурор запросил для экс-боксера Михаила Старцева 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, пишет издание.

Между тем, сторона защиты настаивает, что удар Старцева, после которого Рохлов упал и впоследствии скончался, не причинил потерпевшему серьезного вреда — смертельная травма могла возникнуть в результате удара головой при падении. Это может быть основанием для переквалификации по более мягкой статье.