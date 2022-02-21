Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 февраля 2022 13:10

На Алтае мужчина напал на прохожего с ножом

Уголовное дело направили в суд
Герман Архаров
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Пострадавший выжил

Пострадавший выжил

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Заринска будут судить по обвинению в покушении на убийство прохожего. Об этом сообщает Следком Алтайского края.

– По данным следствия, вечером в ноябре 2021 года в Заринске пьяный обвиняемый встретил ранее незнакомого мужчину. Попросив у него телефон и получив отказ, он повалил потерпевшего на землю и из хулиганских побуждений стал наносить удары ножом, – отметили в ведомстве.

Пострадавшего мужчину спасли прохожие, которые также вызвали скорую помощь. Прохожий выжил.

Во время предварительного следствия житель Заринска признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.