На Алтае мужчина напал на прохожего с ножом

Пострадавший выжил Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Заринска будут судить по обвинению в покушении на убийство прохожего. Об этом сообщает Следком Алтайского края.

– По данным следствия, вечером в ноябре 2021 года в Заринске пьяный обвиняемый встретил ранее незнакомого мужчину. Попросив у него телефон и получив отказ, он повалил потерпевшего на землю и из хулиганских побуждений стал наносить удары ножом, – отметили в ведомстве.

Пострадавшего мужчину спасли прохожие, которые также вызвали скорую помощь. Прохожий выжил.

Во время предварительного следствия житель Заринска признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.