График работы почтовых отделений изменится в Алтайском крае

23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных Фото: Олег УКЛАДОВ

В связи с празднованием Дня защитника Отечества в Алтайском крае, как и по всей стране, изменится график работы почтовых отделений. Об этом сказано на сайте «Почты России».

– 23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных. 24 февраля отделения Почты России будут работать по обычному графику, – говорится в сообщении.

Уточнить актуальный график работы почтовых отделений можно на сайте.