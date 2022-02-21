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Общество21 февраля 2022 12:07

График работы почтовых отделений изменится в Алтайском крае

Это связано с празднованием Дня защитника Отечества
Герман Архаров
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23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных

23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных

Фото: Олег УКЛАДОВ

В связи с празднованием Дня защитника Отечества в Алтайском крае, как и по всей стране, изменится график работы почтовых отделений. Об этом сказано на сайте «Почты России».

– 23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных. 24 февраля отделения Почты России будут работать по обычному графику, – говорится в сообщении.

Уточнить актуальный график работы почтовых отделений можно на сайте.