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Общество21 февраля 2022 11:01

400 алтайских школьников участвовали в конкурсе «Письмо солдату»

Победителями стали 39 человек
Герман Архаров
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Ключевая идея конкурса – моральная поддержка солдат срочной службы

Ключевая идея конкурса – моральная поддержка солдат срочной службы

Фото: Олег УКЛАДОВ

400 школьников из 30 районов и городов Алтайского края приняли участие в конкурсе «Письмо солдату». Об этом сообщает Алтайское краевое отделение Русского географического общества

– Ключевая идея конкурса – моральная поддержка солдат срочной службы, повышение престижа военной службы – вызвала живой отклик в сердцах и детей, и взрослых, – отметили в РГО.

Победителями конкурса стали 39 участников из пяти возрастных категорий.Подробную информацию о победителях можно найти на сайте и в социальных сетях Алтайского краевого отделения Русского географического общества.