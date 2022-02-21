400 алтайских школьников участвовали в конкурсе «Письмо солдату»

Ключевая идея конкурса – моральная поддержка солдат срочной службы Фото: Олег УКЛАДОВ

400 школьников из 30 районов и городов Алтайского края приняли участие в конкурсе «Письмо солдату». Об этом сообщает Алтайское краевое отделение Русского географического общества

– Ключевая идея конкурса – моральная поддержка солдат срочной службы, повышение престижа военной службы – вызвала живой отклик в сердцах и детей, и взрослых, – отметили в РГО.

Победителями конкурса стали 39 участников из пяти возрастных категорий.Подробную информацию о победителях можно найти на сайте и в социальных сетях Алтайского краевого отделения Русского географического общества.