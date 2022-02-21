Алтай-Кокс поддерживает юные литературные таланты

В этом году в конкурсе приняли участие почти 220 школьников, студентов и преподавателей Заринска Фото: предоставлено рекламодателем

В заринском Центре детского творчества подвели итоги 12-го открытого городского фестиваля творческих работ «Журфест-2022», постоянным спонсором которого является Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК).

В этом году в конкурсе приняли участие почти 220 школьников, студентов и преподавателей Заринска. Они предоставили на суд жюри 87 работ в разных номинациях: литературное творчество (проза и поэзия), литературные сборники, спецвыпуски газеты, пост в социальных сетях, «юбилейная», печатная и тележурналистика.

Победителями в своих возрастных категориях стали Дмитрий Герайкин, Мария Позднякова, Варвара Майник, Александр Потапцев, Арина Найман, Анастасия Азизова, Анастасия Исакова, Нина Белова, Константин Кандаков, Кристина Шурыгина и другие.

Всем победителям и призерам вручили корпоративные подарки от Алтай-Кокса.