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Общество21 февраля 2022 11:07

Жителя Алтайского края будут судить за спиленные березы и осины

Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей
Герман Архаров
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Уголовное дело направили в суд

Уголовное дело направили в суд

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить мужчину, который спилил 11 деревьев в Знаменском лесничестве. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Местный житель спилил девять берез и две осины.

– Задержанный отрицать свою вину не стал и сразу признался в том, что деревья он планировал использовать для личных целей, – отметили в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей, мужчина добровольно возместил его.

Уголовное дело направили в суд.