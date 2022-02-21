Жителя Алтайского края будут судить за спиленные березы и осины

Уголовное дело направили в суд
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае будут судить мужчину, который спилил 11 деревьев в Знаменском лесничестве. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Местный житель спилил девять берез и две осины.
– Задержанный отрицать свою вину не стал и сразу признался в том, что деревья он планировал использовать для личных целей, – отметили в ведомстве.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей, мужчина добровольно возместил его.
Уголовное дело направили в суд.