500 тысяч рублей выманили мошенники у жителя Ярового

Также мужчина оформил кредит Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель города Яровое попался на уловку мошенников, оформил кредит и потерял полмиллиона рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

– Горожанин рассказал, что ему позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что якобы мошенники хотели оформить кредит на его имя и чтобы подстраховать сбережения, попросил оформить кредит на сумму 950 тысяч рублей, – отметили в ведомстве.

Мужчина обратился в ближайший отдел банка и оформил кредит. После этого он перевел 500 тысяч рублей на счет, который указал мошенник. Оставшуюся сумму отправить не удалось, потому что счет заблокировали.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.