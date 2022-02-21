В Барнауле футболистов обокрали, пока они были на игре

Полицейские возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле ограбили двух молодых людей, пока они играли в футбол. Об этом сообщает региональное управление МВД.

– Как рассказали потерпевшие, они состоят в одной футбольной команде и в этот день приехали в спортивный комплекс на игру. Оставив вещи в раздевалке, молодые люди отправились в зал, – отметили ведомстве.

После матча команда вернулась в раздевалку и футболисты заметили, что вещи лежат не в том порядке, в каком их оставили. У одного из спортсменов пропало обручальное кольцо, а его друг не нашел телефон, который оставил в кармане куртки. Общая сумма ущерба составила 24 тысячи рублей.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого – 22-летнего молодого человека, учащийся первого курса одного из образовательных учреждений краевой столицы. У парня изъяли кольцо и телефон, их вернули владельцам.

Полицейские возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ«Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».