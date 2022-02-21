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Общество21 февраля 2022 2:27

Несколько светофоров отключили в Барнауле

Они не работают из-за плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения
Герман Архаров
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Светофоры не будут работать несколько часов

Светофоры не будут работать несколько часов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 21 февраля в Барнауле отключили светофоры на нескольких перекрестках. Об этом сообщает мэрия.

– В связи с проведением плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения 21 февраля будут отключены светофоры на нескольких участках улично-дорожной сети города, – отметили в гоардминистрации.

Электронные регулировщики не будут работать на следующих участках:

– улица Власихинская – шоссе Ленточный Бор с 9 до 12 часов,

– проспект Калинина – улица Сизова – улица Пионеров с 8:30 до 10 часов,

– проспект Калинина – улица Профинтерна с 8:30 до 10 часов.

Автомобилистов просят быть внимательными на этих перекрестках, соблюдать требования дорожных знаков.