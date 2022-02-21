На Алтае КамАЗ врезался в движущийся поезд

Автомобилистов призывают соблюдать ПДД
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечером 20 февраля в Алтайском крае грузовик столкнулся с поездом. Об этом сказано на сайте Западно-Сибирской железной дороги.
ДТП произошло в 18:45 на железнодорожном переезде на участке Кулунда – Табуны. Водитель грузовика КамАЗ нарушил правила дорожного движения и выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Произошло столкновение с движущимся грузовым поездом.
– В результате ДТП никто не пострадал. На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял, – говорится в сообщении ЗСЖД.
В ГИБДД Алтайского края добавили, что за рулем грузовика был 47-летний мужчина.
Автомобилистов призывают соблюдать ПДД при проезде переездов и быть внимательными.