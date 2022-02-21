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Происшествия21 февраля 2022 2:00

На Алтае КамАЗ врезался в движущийся поезд

Пострадавших нет
Герман Архаров
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Автомобилистов призывают соблюдать ПДД

Автомобилистов призывают соблюдать ПДД

Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 20 февраля в Алтайском крае грузовик столкнулся с поездом. Об этом сказано на сайте Западно-Сибирской железной дороги.

ДТП произошло в 18:45 на железнодорожном переезде на участке Кулунда – Табуны. Водитель грузовика КамАЗ нарушил правила дорожного движения и выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Произошло столкновение с движущимся грузовым поездом.

– В результате ДТП никто не пострадал. На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял, – говорится в сообщении ЗСЖД.

В ГИБДД Алтайского края добавили, что за рулем грузовика был 47-летний мужчина.

Автомобилистов призывают соблюдать ПДД при проезде переездов и быть внимательными.