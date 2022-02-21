До +4 градусов потеплеет 21 февраля в Алтайском крае

В регионе будет преимущественно без осадков Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 21 февраля, в Алтайском крае столбики термометров покажут -3…-8 градусов, в предгорьях местами до +4 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– В регионе будет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 15 м/с, – отметили синоптики.

В Барнауле 21 февраля будет -4…-6 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.