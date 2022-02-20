Тела двух мужчин нашли в сгоревшем доме на Алтае

Наиболее вероятной причиной обоих происшествий могло стать неосторожное обращение с огнём Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае пожар унес жизни трех человек. В сгоревшем доме по улице Коммунарская райцентра Красногорское были обнаружены тела двух мужчин, сообщает краевое управление МЧС.

- Сообщение о пожаре поступило рано утром в 4.13. На момент прибытия расчетов частный деревянный дом уже горел открытым огнем. На месте происшествия обнаружены двое погибших мужчин, - рассказали в ведомстве.

В другом случае погиб пожилой мужчина из села Маральи рожки Чарышского района. Наиболее вероятной причиной обоих происшествий могло стать неосторожное обращение с огнём.