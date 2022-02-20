Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 февраля 2022 9:15

Тела двух мужчин нашли в сгоревшем доме на Алтае

В другом селе при пожаре погиб пенсионер
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Наиболее вероятной причиной обоих происшествий могло стать неосторожное обращение с огнём

Наиболее вероятной причиной обоих происшествий могло стать неосторожное обращение с огнём

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае пожар унес жизни трех человек. В сгоревшем доме по улице Коммунарская райцентра Красногорское были обнаружены тела двух мужчин, сообщает краевое управление МЧС.

- Сообщение о пожаре поступило рано утром в 4.13. На момент прибытия расчетов частный деревянный дом уже горел открытым огнем. На месте происшествия обнаружены двое погибших мужчин, - рассказали в ведомстве.

В другом случае погиб пожилой мужчина из села Маральи рожки Чарышского района. Наиболее вероятной причиной обоих происшествий могло стать неосторожное обращение с огнём.