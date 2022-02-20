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Дом. Семья20 февраля 2022 4:46

Краснокрылый стенолаз: на Алтае обнаружили новый вид птиц

В Алтайском крае обнаружили новый вид птиц
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Изредка эти птицы встречаются в соседней республике. Фото: Светлана Агафонова

Изредка эти птицы встречаются в соседней республике. Фото: Светлана Агафонова

Фото: Тигирекский заповедник

В Алтайском Тигирекском заповеднике обнаружили новый для региона вид птицы — краснокрылого стенолаза. Его заметили 6 января на известняковых скалах недалеко от поселка Тигирек, сообщает заповедник.

- Стенолаз появился внезапно. Тщательно обследовал трещины и углубления в скале, ведь там находилась его пища – зимующие насекомые, которых легко вынимал своим длинным и тонким клювом. Подолгу залетал в небольшие пещерки. Он не спешил улетать, только тщательно обследовав выход скал напротив меня в течение 10-15 минут, полетел дальше. Но сфотографировать птицу было сложно, двигалась она очень быстро,- рассказала волонтер заповедника Светлана Агафоновва.

По словам известного орнитолога Алексея Эбеля, это первая документированная регистрация для Алтайского края. Изредка эти птицы встречаются в соседней республике. В основном они обитают в горных районах от Пиренеев до горных массивов на юго-востоке Китая.