Краснокрылый стенолаз: на Алтае обнаружили новый вид птиц

Изредка эти птицы встречаются в соседней республике. Фото: Светлана Агафонова Фото: Тигирекский заповедник

В Алтайском Тигирекском заповеднике обнаружили новый для региона вид птицы — краснокрылого стенолаза. Его заметили 6 января на известняковых скалах недалеко от поселка Тигирек, сообщает заповедник.

- Стенолаз появился внезапно. Тщательно обследовал трещины и углубления в скале, ведь там находилась его пища – зимующие насекомые, которых легко вынимал своим длинным и тонким клювом. Подолгу залетал в небольшие пещерки. Он не спешил улетать, только тщательно обследовав выход скал напротив меня в течение 10-15 минут, полетел дальше. Но сфотографировать птицу было сложно, двигалась она очень быстро,- рассказала волонтер заповедника Светлана Агафоновва.

По словам известного орнитолога Алексея Эбеля, это первая документированная регистрация для Алтайского края. Изредка эти птицы встречаются в соседней республике. В основном они обитают в горных районах от Пиренеев до горных массивов на юго-востоке Китая.