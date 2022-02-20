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Общество20 февраля 2022 3:12

На Алтае вычислили похитителей 120 метров медного кабеля

Он был приобретен для производственных нужд
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Причастный местный житель дал признательные показания

Причастный местный житель дал признательные показания

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мамонтовском районе полицейские нашли похитившего медный кабель местного жителя. Он украл 20 метров кабеля, купленного для производственных нужд, сообщает полиция.

- В межмуниципальный отдел полиции МВД России «Мамонтовский» обратился представитель мехтока, - пишет пресс-служба.

Причастным оказался 31-летний местный житель, который уже дал признательные показания. В ходе обыска по месту жительства у него был обнаружен похищенный кабель, который он не успел сдать. По факту возбуждено уголовное дело о краже.