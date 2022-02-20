На Алтае вычислили похитителей 120 метров медного кабеля

Причастный местный житель дал признательные показания Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мамонтовском районе полицейские нашли похитившего медный кабель местного жителя. Он украл 20 метров кабеля, купленного для производственных нужд, сообщает полиция.

- В межмуниципальный отдел полиции МВД России «Мамонтовский» обратился представитель мехтока, - пишет пресс-служба.

Причастным оказался 31-летний местный житель, который уже дал признательные показания. В ходе обыска по месту жительства у него был обнаружен похищенный кабель, который он не успел сдать. По факту возбуждено уголовное дело о краже.