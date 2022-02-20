На Алтае пропал 12-летний мальчик

В Алтайском крае разыскивают 12-летнего Данила У. из Барнаула. Он пропал 19 февраля, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

- Приметы: Рост 150 см, телосложение xудощавое, цвет глаз — карие, волосы тёмно-русые, короткая стрижка, - говорится в ориентировке.

Ребенок был одет в темную куртку, черный спортивный костюм, черные берцы и черную шапку. С собой - коричневый рюкзак.

Если вы видели его или знаете о местонахождении, просьба сообщить по телефону 112 или 8-800-700-54-52 ПСО Лиза Алерт

В настоящее время местоположение мальчика установлено.