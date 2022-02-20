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Здоровье20 февраля 2022 1:58

В Алтайские край приедут московские врачи для борьбы с ковидом

В столице накоплен самый большой опыт
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Они пробудут здесь две недели

Они пробудут здесь две недели

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский прибудет одна из девяти бригад московских врачей, которые направили в регионы для борьбы с коронавирусом, сообщает Тасс со ссылкой на заместителя мэра столицы Анастасию Ракову.

- Сейчас в столице преодолен пик заболеваемости, и мы можем оказать помощь другим регионам, - сказал спикер.

Отмечается, что в столице накоплен самый большой в стране опыт борьбы с COVID-19. Всего в девять регионов поедут 56 врачей, они пробудут в командировке две недели.