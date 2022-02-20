В Алтайские край приедут московские врачи для борьбы с ковидом

Они пробудут здесь две недели Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский прибудет одна из девяти бригад московских врачей, которые направили в регионы для борьбы с коронавирусом, сообщает Тасс со ссылкой на заместителя мэра столицы Анастасию Ракову.

- Сейчас в столице преодолен пик заболеваемости, и мы можем оказать помощь другим регионам, - сказал спикер.

Отмечается, что в столице накоплен самый большой в стране опыт борьбы с COVID-19. Всего в девять регионов поедут 56 врачей, они пробудут в командировке две недели.