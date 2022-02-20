Алтайский эпидемиолог рассказал о домашних тестах на ковид

Если результат оказался положительным, необходимо соблюдать изоляцию и вызвать врача Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский специалист оценил домашний тесты на коронавирус. Они работают по принципу теста на беременность, пишут «Вести Алтай» со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога Ирину Переладову.

- У нас давно применяют в домашних условиях тесты на беременность. Это абсолютно одинаковый подход. Наличие положительного результата теста на беременность, это всего лишь только результат теста, но не диагноз, - поясняет эксперт.

Переладова отметила, что результат такого экспресс-теста не может быть основанием для больничного или освобождения от школы. Однако в случае, если результат оказался положительным, необходимо соблюдать изоляцию и вызвать врача.