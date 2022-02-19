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Происшествия19 февраля 2022 10:56

Жительница Барнаула украла из магазина форель в детской коляске

Также она захватила колбасу и сок
Герман Архаров
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Уголовное дело направили в суд

Уголовное дело направили в суд

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле женщина украла продукты, положив их в детскую коляску. Об этом «Комсомолке» рассказал заместитель прокурора Железнодорожного района Роман Клименко.

– Женщина взяла дома детскую коляску и пришла с ней в магазин. Там, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, сложила в нее 25 упаковок соленой форели, колбасу и сок. После этого, с похищенными продуктами она проследовала мимо кассы, не рассчитавшись за них, – отметил Роман Клименко.

Сумма ущерба превысило 6 тысяч рублей. Кроме того, позднее женщина украла из того же магазина две шоколадки.

Уголовное дело направили в суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.