Жителей Алтая предупреждают о возможных перерывах в трансляциях ТВ

Максимальная продолжительность времени, на которое пропадет сигнал, - от 5 до 17 минут в сутки Фото: Герман Архаров

Жителей Алтайского края предупреждают о возможных перерывах телевещания. Об этом сообщает министерство цифрового развития региона.

– С 22 февраля по 9 марта в Алтайском крае будет наблюдаться интерференция. Это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна на телебашне выстраиваются на одной линии, – отметили в пресс-службе

Цифровой ТВ-приемник принимает сигнал Солнца как помеху, «шум» с высоким уровнем и поэтому не может выделить полезный сигнал изображения и звука.

Пик солнечной интерференции, придется на отрезок с 8:44 до 9:41 (по Москве). В это время телепрограммы могут пропадать полностью. Максимальная продолжительность времени, на которое пропадет сигнал, – от 5 до 17 минут в сутки.

Специалисты минимизируют влияние интерференции, поэтому скорее всего большинство зрителей не заметят перерыва телевещания.