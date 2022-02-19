Посетитель алтайского кафе рассчитался «тысячей дублей»

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске один из посетителей рассчитался в кафе сувенирной купюрой. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Сотрудница кафе, расположенного в приобской части Бийска, заметила в кассе купюру номиналом «одна тысяча дублей». Девушка сразу же обратилась в полицию.

По словам работницы кафе, утром в заведение зашел посетитель, который сделал заказ и оплатил его банкнотой, похожей на тысячную купюру. Кассир не заметила подхода и отдала сдачу.

Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения и ищут подозреваемого.

– Сотрудники полиции призывают жителей края проявлять бдительность при получении любых бумажных купюр. Обращайте внимание на защитные элементы и надписи, – подчеркнули в ведомстве.