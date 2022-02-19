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Здоровье19 февраля 2022 6:38

4175 человек заболели короанвирусом за сутки на Алтае

Общее число заболевших – 204250 человек
Герман Архаров
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Выздоровевших также становится больше

Выздоровевших также становится больше

Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 4175 заболевших COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии составляет 204250 человек, среди них 27992 детей. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

– По состоянию на 19 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2756 человек. Кроме этого, 251 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 496, из них подключено к аппаратам ИВЛ –168.

При этом за сутки выписали 6086 человек, а умерли 20 пациентов с ковидом. Общее число выздоровевших в крае – 142332, умерших с COVID-19 – 9217 человек.