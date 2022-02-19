В Алтайском крае на пожаре спасли женщину и ребенка

Пожар потушили за несколько минут Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

19 февраля в райцентре Целинное произошло возгорание в двухэтажном 16-квартирном доме. Пожарные спасли женщину и ребенка, пишет региональное управление МВД.

Пожар потушили за несколько минут, его площадь составила около 1 квадратного метра. От огня пострадали домашние вещи. Пожарные спасли женщину с трехлетним ребенком. Ещё один человек получил травмы.

По предварительным данным, причиной возгорания в квартире могла стать неосторожность при курении.

– Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, – резюмировали в ведомстве.