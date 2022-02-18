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Общество18 февраля 2022 13:00

Прокуратура заставила выплатить долги по зарплате на 27 млн рублей на Алтае

В Республике Алтай подвели итоги работы за 2021 год
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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В Республике Алтай прошло заседание прокуратуры

В Республике Алтай прошло заседание прокуратуры

Фото: Из материалов пресс-службы

Республику Алтай посетил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Он возглавил совещание на котором подвели итоге 2021 года, сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

- По требованиям прокуроров погашена задолженность по заработной плате на сумму более 27 млн. рублей; увеличены объемы расходов в размере 68 млн. рублей на приобретение жилья детям-сиротам, - рассказали в ведомстве.

Вместе с тем Демешин отметил низкий уровень освоения выделенных по нацпроектам денег, рост преступности, экологические проблемы региона.