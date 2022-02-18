Прокуратура заставила выплатить долги по зарплате на 27 млн рублей на Алтае

В Республике Алтай прошло заседание прокуратуры Фото: Из материалов пресс-службы

Республику Алтай посетил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Он возглавил совещание на котором подвели итоге 2021 года, сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

- По требованиям прокуроров погашена задолженность по заработной плате на сумму более 27 млн. рублей; увеличены объемы расходов в размере 68 млн. рублей на приобретение жилья детям-сиротам, - рассказали в ведомстве.

Вместе с тем Демешин отметил низкий уровень освоения выделенных по нацпроектам денег, рост преступности, экологические проблемы региона.