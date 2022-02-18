На Алтае прокуратура заинтересовалась саботажем на «Нортеке»

Проверку ведет прокуратура Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайская краевая прокуратура начала проверку после саботажа на «Нортеке», где 48 человек остановили работу сборочного цеха. Это произошло 16 февраля, говорится на сайте надзорного ведомства.

- 16 февраля 2022 года часть сотрудников ООО "НОРТЕК" выразили отказ от исполнения трудовых обязанностей в связи с несогласием с размером полученной заработной платы за январь 2022 года. После переговоров с представителями администрации предприятия работники начали осуществлять трудовую деятельность, - рассказали в прокуратуре.

Проверку будут проводить совместно с трудовой инспекцией. Как ранее сообщал «Толк», средняя зарплата здесь по итогам января 2022 года составила 50 тыс. рублей на руки. При этом 15 работникам цеха за январь начислили от 100 до 200 тыс. рублей. То есть в разы больше, чем в среднем по этому участку. Это и вызвало вопросы у московского руководства.В результате сотрудникам выплатили оклад, а остальную часть должны были заплатить после проверки правильности начислений