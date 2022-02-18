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Общество18 февраля 2022 9:04

Пять алтайских школ попали в международное исследование PISA

Всего в исследовании участвуют 265 российских школ
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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В 2022 году пройдет восьмой цикл исследования, в нем примут участие более 80 стран

В 2022 году пройдет восьмой цикл исследования, в нем примут участие более 80 стран

Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Пять алтайских школ примут участие в международном исследовании PISA, которое должно оценить уровень знаний 15-летних учеников и умение практически их применять, сообщает краевой минобр.

- Проводя подобные исследования во всем мире, каждая страна получает объективные данные по уровню образования, четко формируется понимание плюсов и минусов в системе образования и, как следствие, появляется возможность качественно скорректировать школьную программу, - рассказали в ведомстве.

В 2022 году пройдет восьмой цикл исследования, в нем примут участие более 80 стран. От России участниками станут 265 школ. PISA разработано в 1997 году, его проводят с 2000 года каждые три года.