На Алтай-Коксе наградили самых активных инициаторов

Работников Алтай-Кокса поощрили наградами предприятия Фото: из архива компании

Работников Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) поощрили наградами предприятия за активность в улучшении производственных процессов.

Почетные грамоты в номинациях «Самый активный инициатор» и «Самый эффективный инициатор» получили почти 50 сотрудников завода. Плановый экономический эффект от их идей по итогам 2021 года составил около 480 млн. рублей.

Идеи со значимым экономическим эффектом подали сотрудники в соавторстве с руководителями и специалистами: Сергеем Орликовым, Сергеем Карсаковым, Александром Маслюковым, Алексеем Строгановым, Сергеем Каморным, Иваном Чепрасовым, Иваном Павловым, Алексеем Обущаком, Иваном Коробовым, Павлом Назыровым, Сергеем Чалык и Надеждой Снесаревой.

Больше всего инициатив подали слесарь по ремонту подвижного состава Алексей Карсаков, слесари-ремонтники Александр Курандин и Владимир Осипов, специалист автотранспортного цеха Роман Кудинов, электрогазосварщик Александр Зеленый и начальник участка цеха автоматизации Сергей Чалык.

Также отметили структурные подразделения, в которых работает большинство инициаторов: коксовый и железнодорожный цеха, ТЭЦ, цех улавливания, цех автоматизации, цех тепловодоснабжения, специализированный цех по ремонту коксохимического электрооборудования и ремонтный цех.

Поданные идеи сотрудников направлены на оптимизацию работы оборудования, снижение воздействия на окружающую среду, повышение качества и снижение себестоимости продукции, улучшение условий труда и другое.

Инициативы – один из инструментов Производственной системы НЛМК, которую внедряют на Алтай-Коксе с июля 2018 года. Рядовые сотрудники играют ключевую роль во внедрении улучшений, поскольку они досконально знают особенности систем и агрегатов на своих участках и понимают перспективы улучшений.

Процесс подачи идей простой, с понятной системой мотивации. Сначала работник получает вознаграждение за поданную идею, которую одобрил технический совет, а затем, если инициатива дает экономический эффект и включена в оптимизационную программу, автору выплачивают дополнительное вознаграждение.