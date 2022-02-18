Ремонт лыжно-биатлонного комплекса в Барнауле обойдется в 140 млн рублей

Ремонт планируют начать в 2024 году Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле приблизительно оценили стоимость ремонта лыжно-биатлонного комплекса «Белочка» на Власихинской. На реконструкцию объекта училища олимпийского резерва может потребоваться 140 млн рублей, сообщает Амик.

- Точная сумма станет известна через несколько месяцев, после того как будет готова проектно-сметная документация, - пишет издание со ссылкой на директора Алтайского училища олимпийского резерва Евгения Трубникова.

Ремонт планируют начать в 2024 году. Это планируется сделать в несколько этапов – предполагается строительство административного здания, где будут жить спортсмены. Там же разместят раздевалки, спортзал, подсобные помещения для хранения лыж. Кроме того, сделают новое стрельбище и обводную трассу.