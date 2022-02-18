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Экономика18 февраля 2022 2:55

В Барнауле предложили создать новую промзону в районе аэропорта

В крае сложился острый дефицит земельных участков для строительства производств
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Производства ищут новые площадки

Производства ищут новые площадки

В Барнауле может появиться новая промзона в районе аэропорта и теплиц. Для этих целей предлагается отвести площадь в 300 га, сообщает «Толк» со ссылкой на заседание экспертного совета по промышленности краевого заксобрания, который возглавляет зампред профильного комитета Андрей Абрамов.

- Десятки промпредприятий ищут площадки под новые цеха для расширения или переезда из арендованных помещений, - сообщает издание.

Кроме того, на заседании была озвучена проблема отсутствия в крае особой экономической зоны с льготными условиями налогообложения. Это позволило бы снизить себестоимость продукции и сделать его более конкурентноспособным.