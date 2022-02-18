В Барнауле отключат светофоры на Комсомольском проспекте

Проезд по участкам будет регулироваться знаками дорожного движения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на трех перекрестках проспекта Комсомольский отключат светофоры в пятницу, 18 февраля, сообщает мэрия.

- В связи с проведением плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения 18 февраля с 9 до 15 часов будут отключены светофоры на пересечениях проспекта Комсомольского с улицами Димитрова, Кирова и Чкалова, - сообщает горадминистрация.

Проезд по участкам будет регулироваться знаками дорожного движения. Жителей просят это учесть и быть внимательными.